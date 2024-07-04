雙劍合璧 互笠高帽 張學友神速交戲 霆鋒「低頭」做敗將

歌神張學友在新片中飾演高功能躁鬱症患者，原來角色人設來自隱藏多年疑患情緒病的自己，又笑言「時日無多」，要爭取機會唱歌；至於謝霆鋒就表示拍攝吊貨櫃場口時，危險性極高，隨時會搞出人命。

張學友與謝霆鋒在英皇電影《海關戰線》中鬥戲連場，兩人日前齊齊接受訪問，對於圓夢和霆鋒合作，學友表示：「同霆鋒之前合拍過《十月圍城》，不過我一出場就死，所以大部分演員我都見唔到。」霆鋒則想起曾在《全城熱戀熱辣辣》中，和學友有擦身情緣，學友笑言：「我係為咗霆鋒接拍呢部戲。」

學友在新片中飾演海關高級監督，將患有高功能躁鬱症的角色演得形神俱妙，他大爆幸有自身經歷幫其投入角色：「都市人都有少少抑鬱症，我都搵吓自己有類似嘅症狀，比如抖唔到氣呀，有大石壓住心口。我細個時都經常抖唔到氣甚至瞓唔到覺，好似嗰啲幽閉恐懼症咁要走出外面，有時紮醒又瞓唔到。」又謂曾因害怕被誤會是「癲佬」而沒有求醫，但現時已不怕公開，至於如何克服症狀？他就透露會逼自己進食或外出走走，盡量分散注意力。

爭取時間獻Sing 霆鋒對學友一場短棍肉搏戲讚口不絕，直言知道對方愛打網球，因此專登為他設計打戲：「覺得佢手揸短棍會好自然。」學友反讚霆鋒更打得：「佢叻啲，就算被我打低都係夾硬啫。」霆鋒續稱學友理解能力高，可以在4小時完成武術組計劃需8小時才能完成的戲份，但學友自嘲說：「佢哋考慮到我年紀嘛。」

問到兼任動作指導的霆鋒可覺得學友有動作演員潛質？學友自豪謂早年已是動作演員：「我哋嗰時係冇替身嘅。」但如再拍動作片，62歲的他就表明機會不大：「梗係唔想啦，30年前話我身手好仲可以，依家講都冇用啦，佢（霆鋒）唔敢度畀我啦。」再問可有其他角色想嘗試？學友坦言不想試，亦不恨攞獎，皆因覺得自己「時間無多」：「我諗我會唱歌先，想專注做好鍾意又拿手嘅嘢。我8年先拍一部戲，再8年都70幾80歲，仲可以拍咩戲？」