1:20 猜猜我是誰

6:00 今日有樓睇及潮流生活誌

7:15 世界觀及天氣報告及有理說得清

7:30 建「竹」安全你要知及東張西望

10:30 猜猜我是誰

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

