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張元英金毛蛻變 十足AI美女
韓國女團IVE人氣成員張元英，向來走可愛公主路線，吸納大批中、小學生Fans。近日她為代言的隱形眼鏡品牌拍攝新廣告，改以一頭金色長髮示人，有別於之前的甜美風，多了一份高冷、成熟的魅力，其恍如AI般的完美五官令人讚嘆不已，難怪被網民封為「人間芭比」。
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