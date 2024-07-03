張元英金毛蛻變 十足AI美女

韓國女團IVE人氣成員張元英，向來走可愛公主路線，吸納大批中、小學生Fans。近日她為代言的隱形眼鏡品牌拍攝新廣告，改以一頭金色長髮示人，有別於之前的甜美風，多了一份高冷、成熟的魅力，其恍如AI般的完美五官令人讚嘆不已，難怪被網民封為「人間芭比」。