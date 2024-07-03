娛樂

吉田伶香關島影寫真 錯過美景

入行5年的22歲日本索女吉田伶香，擁有可愛外形與玲瓏浮凸好身材，加上甜到漏的笑容，今年初首度拍攝水着寫真即成為熱話，她亦乘勝追擊，最近推出在關島取景的首本數碼寫真集。
首次出國的她，笑言一心專注望鏡頭，未有餘力欣賞關島的美麗景色，但大讚在酒店吃到的巴西莓果甜品相當好味，令她十分難忘。
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