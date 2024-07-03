7月3日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月03日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
吉田伶香關島影寫真 錯過美景
入行5年的22歲日本索女吉田伶香，擁有可愛外形與玲瓏浮凸好身材，加上甜到漏的笑容，今年初首度拍攝水着寫真即成為熱話，她亦乘勝追擊，最近推出在關島取景的首本數碼寫真集。
首次出國的她，笑言一心專注望鏡頭，未有餘力欣賞關島的美麗景色，但大讚在酒店吃到的巴西莓果甜品相當好味，令她十分難忘。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240703-0703_00288_082/吉田伶香關島影寫真-錯過美景
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc