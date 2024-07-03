曾着同款外套 Fans促認愛 金秀賢秒刪「情侶照」 與金智媛低調放閃？

韓星金秀賢前晚秒刪與「老婆」金智媛相同甫士的自拍照疑洩「蜜」，被劇迷懷疑低調放閃，加上兩人曾穿同款牛仔褸，令「雙金」緋聞甚囂塵上！

金秀賢與金智媛在熱播韓劇《淚之女王》中扮演夫妻大受歡迎，即使劇集播畢，仍有大批劇迷希望兩人戲假情真。金秀賢前晚在社交網上載4張個人照，隨後秒刪其中3張，有網民發現該3張相與金智媛日前在社交網上傳的個人照，無論姿勢或風格都極為相似，被懷疑是發Lovegram低調放閃，並指他秒刪是欲蓋彌彰。

早前金智媛在首爾舉行見面會，曾穿與金秀賢同款的牛仔褸，令緋聞傳得熱哄哄，雙方事務所對此不置可否，而網民則非常受落，紛紛起哄：「你們倆是否真的談戀愛？」、「是不是跟金智媛放閃？」、「應該小心點，反正我們都知道！哈哈！」

搜尋熱度不敵車銀優 另外，有大型搜尋網公布「上半年最高搜尋韓國男演員排行榜」，金秀賢不敵「臉蛋天才」車銀優屈居No.2；男神宋江與憑韓劇《背著善宰跑》爆紅的邊佑錫進佔第3、4位。至於排第5的37歲「長腿Oppa」李敏鎬，近日為護膚產品拍攝的新廣告曝光，因發福變包包面而遭網民嫌棄，紛紛留言：「這種狀態還有護膚品廣告拍？」、「肥到以為是男團Super Junior成員神童！」