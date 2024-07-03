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譚輝智扮學生抽水放笑彈
歌手譚輝智、顏米羔及劉威煌近日應品牌之邀推出惡搞Rap廣告歌及拍攝MV，他們在MV中化身學生，乘機抽水發放笑彈！譚輝智在MV中跟小演員不乏對手戲，身為人父的他稱現在仍十分回味女兒剛出世的時刻：「當年我喺手術室聽到囡囡第一聲喊聲，我都喊埋一份！ 」
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