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安心亞放假叉電
台灣性感女星安心亞，近日晒相表示與好友到Cafe歎咖啡，並透露剛結束馬拉松式工作狀態：「終於有一天休假！在咖啡廳重新獲取能量的時候，很感激自己所擁有的一切，每個當下都要好好的用力的過欸！」見她素顏伸脷賣萌，狀態不俗，不少粉絲留言鼓勵：「辛苦了！好好休息一下！」、「你素顏還是好正好正。」
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