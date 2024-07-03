嬌小玲瓏 施掩眼法 鄺潔楹耍棍操Fit 熟女大解放
嬌小玲瓏的無綫小花鄺潔楹（Judy），為慶祝昨日32歲生日來個大解放，展示一輯熟女寫真，穿上Tube Top加西裝褸，散發成熟韻味，她更收身成功，愈來愈Fit，在攝影角度無限拉長之下，頓變成6呎名模。
其實Judy之所以咁Fit，與忙拍無綫新劇《武林》不無關係，飾演棍法高手的她，劇中受師傅戴耀明傳授麒麟棍法，她透露事前練習了3個月：「支棍仲長過我個人。（打到飛天？）唔係我囉！我得4場，其實合理嘅，因為我同劇組講，現實世界冇理由出街都拎住支棍，好似長期『撩交打』咁，結果改劇情打少咗。」今次是她首次舞兵器，除了勤練棍法亦要練一字馬，坦言辛苦：「因為棍唔可以話即場教就玩到，例如正、反花，要識得扭，每次練3、4個鐘。」她笑言吊威吔還比較輕鬆：「棍冇得唔出力，Hea會打唔到。」
感情戲少 關人矮事
Judy性格貪玩，連沒份拍跳海戲也大嘆可惜，問家人會否擔心？她直言不會跟家人報備：「危險嘢拍完先畀佢哋睇會好啲。（男友都唔知？）唔會特登講，始終佢唔係呢行，我唔會話好興奮呀可以跳海，哈哈！」她表示男友不會限制她拍甚麼，但笑指自己的螢幕初吻還在：「拍咗正劇4年，感情線都比較弱，可能佢哋覺得要至少1米65嘅女仔先配到，哈哈！」她指近年韓劇也興起身高差CP，笑指會努力游說監製給她浪漫感情線。
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