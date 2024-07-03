嬌小玲瓏 施掩眼法 鄺潔楹耍棍操Fit 熟女大解放

其實Judy之所以咁Fit，與忙拍無綫新劇《武林》不無關係，飾演棍法高手的她，劇中受師傅戴耀明傳授麒麟棍法，她透露事前練習了3個月：「支棍仲長過我個人。（打到飛天？）唔係我囉！我得4場，其實合理嘅，因為我同劇組講，現實世界冇理由出街都拎住支棍，好似長期『撩交打』咁，結果改劇情打少咗。」今次是她首次舞兵器，除了勤練棍法亦要練一字馬，坦言辛苦：「因為棍唔可以話即場教就玩到，例如正、反花，要識得扭，每次練3、4個鐘。」她笑言吊威吔還比較輕鬆：「棍冇得唔出力，Hea會打唔到。」