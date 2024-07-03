公司介入無濟於事 Edan後援會3度解散 千萬會費掀罵戰

男團MIRROR成員呂爵安的粉絲後援會第3度解散，有人在社交網指「近1,000萬會費不知所終」，部分「爵屎」（粉絲暱稱）提議報案，嚴正對待，另一派則以「家醜不外揚」為由建議低調處理，兩派粉絲爆發罵戰；據知其所屬公司曾介入查數，疑帳目混亂而愛莫能助。

呂爵安（Edan）的粉絲後援會Edan Lui International Fan Club（EIFC）前晚發出公告，指本月底將停止運作，包括停用及關閉多個社交平台帳戶，並刪除網站所有資料，至於營運資金會與新任團隊商討再作轉移。有傳EIFC面臨解散跟今屆新內閣團隊再度出現上屆成員，有人公告辭職有關。

每年支付400元入會費的「爵屎」對EIFC第3次解散感到無奈，亦有諸多不滿，指交會費後未有收到應援物，查詢時亦沒有回覆，還投訴應援物填錯資料後不能更改，導致未能取貨，質疑後援會處事方式有問題。又有「爵屎」稱EIFC逾5千人，會費總數約逾200萬，連同其他紀念品收益，以及之前累積的資金，估計會費數目有近千萬，但EIFC未交代準確的資金總數及使用細節，所以提議報案及Edan親身交代。亦有粉絲聲稱為保Edan面子並不影響其拍戲心情，事件應作「冷處理」，又有傳Edan所屬的MakerVille曾安排會計師處理帳務，可惜神仙難救。

無礙聚會心情 不過，Edan似乎未受此事影響心情，他前晚與曾合唱《一表人才》的台灣歌手邱鋒澤及其五堅情成員聚會，並留言：「只睡了兩小時又拍了全日戲，但還是要見一見面。」而昨日其經理人對事件表示：「據了解，應該係就會籍到期事宜發出通告，並非3度解散，正嘗試了解更多。」

另外，Edan隊友Anson Lo前晚深夜在社交網晒練舞片，並於昨早7時搭飛機前往日本拍攝MV，他與粉絲分享自己以蛋撻當早餐，晚餐則是食白飯。

Edan難得與五堅情碰頭，當然要合照留念。 Anson Lo練完舞，即急急腳飛往日本。