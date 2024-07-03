謝霆鋒遭粉絲「挖坑」 張學友埋位即槍戰 寧願拍喜劇

歌神張學友於新片挑戰連場動作戲，獲拍檔兼動作指導謝霆鋒大讚身手敏捷，但學友就笑言下次會選擇拍攝較為輕鬆的喜劇，而於內地宣傳的霆鋒，則被粉絲將他與王菲的戀情擺上枱！

張學友於英皇電影《海關戰線》中接受體能挑戰，首日入組便被安排拍攝槍戰戲份。埋位前，學友特別請教駐場槍械及爆破導師，了解開槍、揸槍和走位等動作，之後更和動作指導來回練習，令霆鋒不禁讚嘆前輩的專業和身手敏捷。

拍攝當日天氣炎熱，並處於疫情期間，故學友穿上整套海關制服之餘，還要在排練時戴上口罩，可謂格外吃力。到正式拍攝時，學友對自己要求甚高，每完成一個鏡頭便急忙問霆鋒和導演是否有改善空間，霆鋒聞言即作弄學友：「不用擔心，將你的動作加快3格（指影片的速度）便沒問題了！」學友聽罷即笑說：「我以後都是拍喜劇好些，輕鬆得多！」霆鋒直言學友的表現零問題，只是他要求太高而已。至於一直在現場偷師的衛詩雅，都忍不住稱讚：「學友哥動作真的敏捷，要在火燄前奔跑，加上現場爆破氣氛，看得我很緊張！」

戀情被擺上枱 學友直言非常慶幸能遇上專業對手霆鋒，令其能快速投入並完成每一場戲：「打打殺殺當然落在霆鋒身上，但他這位動作指導真的很稱職，很有心思地設計和指導我每個動作，讓我覺得自己真的身手不賴。」

此外，霆鋒近日為《海》片到內地路演，大談拍攝點滴，有粉絲趁機於戲院大合唱催他開演唱會，還有女粉絲在提問環節時，將霆鋒與王菲的戀情擺上枱，問偶像若女友與上司是對立關係，會如何處理？霆鋒正經回答一輪後，該粉絲即表示：「我相信菲姐（王菲）跟楊老闆（楊受成）都會很喜歡鋒哥的答案。」霆鋒聞言即扭轉頭狂笑，並說：「這個坑根本逃不掉。」