中娛星動：賈玲挾百億票房入圍 倪妮百花爭后難度高

內地百花獎昨日公布今屆提名名單，張藝謀執導的《第二十條》獲7個提名威到盡，而內地女星倪妮將挑戰兩位有過百億票房的賈玲及馬麗爭影后，影帝則被指是小生朱一龍的囊中物。至於趙麗穎提名「最佳女配角」，同樣獲睇高一線！

《第37屆大眾電影百花獎》將於8月初在成都舉行，大會昨日公布提名名單，共設9個獎項。「最佳男主角」入圍者包括《人生大事》朱一龍及《孤注一擲》張藝興，他們將與兩位TFBOYS成員爭影帝寶座，即《萬里歸途》的王俊凱及《滿江紅》的易烊千璽。

相對於男主角，「最佳女主角」競爭較為激烈，有《熱辣滾燙》賈玲、《消失的她》倪妮、《第二十條》馬麗、《流浪地球2》王智及《萬里歸途》殷桃，前三位均被視為大熱，其中賈玲與馬麗都是主演票房破百億的演員，而賈玲憑《熱》片同時提名「最佳導演」。

朱一龍角逐影帝有勝算 「最佳男配角」方面，流量小生范丞丞憑《飛馳人生2》入圍，對手包括《志願軍：雄兵出擊》魏大勛與張頌文，以及《滿江紅》的影帝級人馬張譯；「最佳女配角」以演《第二十條》大獲好評的電視圈一姐趙麗穎呼聲較高，同片的高葉亦有份爭獎，其他入圍者包括《封神第一部：朝歌風雲》袁泉與《志願軍：雄兵出擊》海清。在提名名單中，張藝謀執導的《第二十條》共有7個提名，包括最佳影片、編劇、導演、女主角、女配角及最佳新人。

名單曝光後引來不少網民質疑，尤其男主角提名被批只有流量小生，首輪提名的《第二十條》雷佳音、《萬里歸途》張譯及《八角籠中》王寶強幾位實力派，在最終名單上消失不見，令「百花獎 水」（「水」有水準不高之意）成為網上熱搜。網民認為男主角是朱一龍的囊中物，因他早已憑《人》片獲金雞獎影帝，今次有望在百花獎再下一城。另有人指易烊千璽流量與實力兼備，已連續3屆獲百花獎提名，而他之前憑《滿江紅》獲得中國長春電影節「最佳男演員」，有人批評主辦方是利用其名氣增加關注度。

賈玲