Sophie Mudd性感下廚

熱愛日本動漫及Cosplay文化的25歲美國女模Sophie Mudd，憑爆乳身材俘虜無數宅男支持。她於社交網站除了分享泳衣寫真，亦有分享在廚房煮食的照片，親自拿住發蛋器打汁，不過她下廚貫徹性感打扮，未滿足粉絲腸胃，先滿足粉絲眼睛！