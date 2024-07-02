跳唱創作皆能 同門力捧 aespa全方位Show Off 封女團之首

出道3年半的韓團aespa一連兩場首爾演唱會於前日結束，4女唱功及舞台表演實力獲樂迷激讚是第4代女團之首，她們又首度演繹各自參與製作的Solo歌，多才多藝，獲同門師兄師姐熱捧！

近年人氣席捲海外的韓團aespa，上周六及日在首爾蠶室室內體育館展開兩場演出，為第2次舉行的世界巡迴演唱會揭開序幕，並將於8月唱到香港。首爾尾場公演中，隊長Karina甫開場便高呼：「跟我們度過美好的時光吧！」Giselle則謂：「天氣那麼熱，讓我們玩得更熾熱更盡興吧！」她們在160分鐘演出中，先後換上多套靚衫，演繹新歌《Supernova》及Hit歌《Next Level》等合共26曲。

當晚4女輪流作Solo表演，各自披露參與製作的歌曲。Karina表演了親自填詞的Hip Hop新曲《Up》；內地成員Ningning演繹自己填詞的《Bored》；Winter獻唱的《Spark》由她作曲、填詞，Giselle亦披露包辦曲詞的新歌《Dopamine》，各自展現歌唱以外的才華。幾位成員唱Live及舞藝向來出名有水準，不少樂迷激讚她們是最有實力的K-Pop第4代女團。

少女時代EXO捧場 兩場演出吸引不少同門師兄師姐到場打氣，包括少女時代隊長泰妍、Red Velvet隊長Irene及EXO隊長Suho與燦烈，跟aespa私交甚篤的女團Girl's Day成員惠利與女歌手金請夏亦有捧場。此外，aespa早前推出首張正規專輯《Armageddon》達成連續4張唱碟錄得百萬銷量，上半年成績彪炳，並將於今晚公開日本出道單曲《Hot Mess》，正式踩入當地樂壇分一杯羹。