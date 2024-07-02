暢所欲玄：田宅宮

田宅宮的位置在眉毛之下、眼睛之上，顧名思義即代表家居，一般而言不喜太窄，以一指之度為準繩，如有二指的闊度為闊。當然，有人認為田宅宮可以測知家居之大小，若田宅宮窄代表家居狹窄，相反，若田宅宮闊代表家居地方十分寬大，此點理論並不是準確的，只可作為參考。

原來從前之相學家對田宅宮的位置有不同演繹，有人認為下巴位置為田宅宮，亦有相學家認為鼻為田宅宮，也有相學家以眼睛為田宅宮，但在現代，多數人都認為眉與眼之間為田宅宮。

通常而言，男士若田宅宮太窄而眼神比較弱，都容易會怕老婆，故相書有云：「眉低壓目神無助，帶埋藤條跪妻房。」田宅宮大忌多雜毛叢生，一主家門風水欠佳，二主財運差，故曰：「眉毛生過界，一生欠人債。」過界者即眉毛生在田宅宮之位置也。

田宅宮以有肉豐滿明潤為上，無疤痕，紋侵痣破，再加上眼睛黑白分明，清秀有神，便主其人在處理樓宇買賣時運氣很好，即容易買到理想屋宇，容易在田產上賺到錢。如有紋侵痣破、有疤痕，在選購屋宇上多不順麻煩事，容易在田產上虧本。

玄學家伍立群