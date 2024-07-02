Anson Lo谷胸鬥舞 姜濤變宅男零尷尬

男團MIRROR人氣王姜濤、Anson Lo（AL）、Jer與Jeremy前晚演出音樂節，4子甫登場即送上團歌《Rocketstars》及《Day 0》，Jeremy與AL跳唱《唯美本尊》及《ON》，姜濤再以「四眼宅男」Look孭着書包登場，大唱周杰倫歌曲《陽光宅男》，唱到一半，他在台上即場換衫，由宅男變番型男，又與Jer跳唱《DUMMY》，令台下Fans瘋狂尖叫！

預告仲有驚喜

不過現場音響似有問題，咪高峰聲量時大時細，更曾出現只有音樂的情況，但無損觀眾熱情，4子合共40分鐘的演出，吸引Fans早於兩日前已在亞博外排隊！姜濤事後上載演出片段，搞笑寫道：「變~身~不尷尬！」又表示壓力很大，因為不知道大家反應會怎樣，他又作「賽後檢討」說：「回去和老師一起分析了幾個還需要改進的點，要進步的地方還多，希望大家多多批評指教，但不管怎麼樣，希望你們看得開心的，以後還有驚喜！」