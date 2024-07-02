陳欣茵全裸出鏡浸溫泉

擁有34E火辣身材的藝人陳欣茵，不時分享自己周遊列國的靚相，近日她到日本大阪旅行，晒出一段全裸浸溫泉的影片，令一眾網民睇到眼定定！她全裸背對鏡頭步入溫泉中，白滑美背一覽無遺，牛奶色的溫泉上漂着玫瑰花花瓣，畫面十分唯美。她又忽然以雙手捧起花瓣，令胸前春光若隱若現，邪惡畫面引人遐想。