獨家專訪：揀男友要求帶旺自己 許靖韻「三失」陷低潮 曾萌輕生念頭

英皇歌手許靖韻（Angela）曾因愛情、學業及事業「三失」而產生輕生念頭，但衝動過後明白人生必有高低潮，所以想藉着新歌安撫失意心靈，釋放負面情緒。她又感慨「愛情腦」只會誤己誤人，所以他日揀男友時要謹記寧缺勿濫。

歌手許靖韻（Angela）的派台新歌《被吃掉的靈魂》面世，日前她接受專訪時，指希望新歌能幫人釋放負能量：「依家好多人無論喺職場、愛情上都試過絕望到想放棄，成日攰到想死，就好似冇咗靈魂嘅狀態，其實遇上困境時，身邊人好難去安慰，只能夠陪伴，盡量同佢搵一啲開心嘅嘢做。」

現時在內地發展順利的她，原來也遇過人生低潮，有一剎那想過一死了之。Angela憶述當時不如意事一次過搵上門：「出咗2、3隻碟冇人識，讀書成績唔理想，喺唔適合嘅時間拍拖，搞到同屋企人嘅關係都變差，阿媽仲試過反對我拍拖而唔畀我返屋企，後尾同男友分咗手，反而一切都變好。」問到她現時可敢再闖情關？她謂要找個可帶旺自己的男人才可長久。

搭錯「黑的」慘遭屈錢 Angela又大爆早前在內地遇上疑似「黑的」，慘被屈錢，原本上車前已商議好只收100元人民幣車資，但落車時，對方卻反口要收貴3倍，自問有原則的她說：「唔係錢問題，佢唔應該呃我，好嬲嘅情況下，第一次喺車度同司機嘈交，我讓步肯畀兩倍車錢，但佢又唔肯，又話我聽錯價錢，最後我畀咗兩倍半車錢。」由於她顧慮到人身安全，所以用手機拍下整個過程，更不怕「大吉利是」謂：「如果有咩事，我部手機係我遺物，可以知我發生過咩事。」