中娛星動：親暱互動掀粉絲罵戰 白鹿范丞丞捱鬧 發聲明促收口

內地小花白鹿與男星范丞丞在綜藝節目中被網民配對成「姊弟CP」，然而近期大翻車，由於他們在遊戲中玩得太搏命，兩邊粉絲互罵對方無分寸，最後要雙方出手發聲明勒令收口。

白鹿與范丞丞是內地人氣綜藝節目《奔跑吧》新一季的常駐成員，二人在節目中的搞笑互動模式及默契，大受觀眾歡迎而成為「姊弟CP」。不過，近日他們的親密互動引發不少爭議，其中一集二人在泥漿玩遊戲時，范丞丞整個人壓在女方身上，惹白鹿粉絲不滿，認為范丞丞跟女生的身體接觸毫無禁忌，又指他曾多次粗暴對待白鹿，試過將白鹿的頭壓到泥潭中，又拉走她的椅子，令身負腿傷的白鹿摔倒跪地，雖然范丞丞拉椅子時有用手護住女方，不過白鹿粉絲仍不賣帳，覺得忍無可忍，在網上開戰。

范丞丞的粉絲隨即反擊，指《奔》本來就是以玩遊戲認真作賣點，范丞丞為節目盡全力，竟被白鹿粉絲小題大做，嘲女方「玩不起就不要玩」，又反寸白鹿在節目中也有壓在范丞丞身上，親暱互動欠分寸。

遭抹黑擬法律追究 由於兩邊粉絲罵戰愈演愈烈，迫到范丞丞及白鹿兩方先後發聲明望平息事件。范丞丞工作室在社交網發聲明表示：「本工作室發現部分主體持續在網絡中發布針對范丞丞先生的嚴重侮辱、誹謗內容，已損害范丞丞先生個人聲譽。」強調已委託律師處理是次惡意抹黑事件，對嚴重侵權情節提出訴訟。白鹿方面隨後也發文謂：「針對各平台網絡用戶在互聯網上發布及傳播對白鹿（白夢妍）女士的侮辱、誹謗等侵權言論，團隊一直在高度重視，始終堅持以法律途徑進行維權。」