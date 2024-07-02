扮譚輝智 以假亂真 關嘉敏似到咁都要輸

無綫扮嘢節目前晚舉行決賽，郭珮文及陳懿德扮Twins跳唱兼打側手翻，笑言不介意向諧星進發。而扮譚輝智唱歌的關嘉敏，扮相神似搶盡風頭，可惜未能奪得大獎，最終由反串跳鋼管舞的陶大衛獲勝，坦言希望簽無綫。

無綫節目《福祿壽訓練學院》前晚舉行最終決賽，最後10強包括陳柏曦、陶大衛、彭建豪、趙頌宜、黃建東、關嘉敏、葉泓聲、林樂熙、周百恩與吳兆麟，眾人扭盡六壬爭奪「一級榮譽生」獎，最終由陶大衛成為終極大贏家，贏得靚車一部。

不少學員皆表現出色，尤其扮演《中年好聲音2》歌手譚輝智的大熱關嘉敏，扮相簡直與譚輝智本人一模一樣。雖然她失落獎項，但坦言過程很開心，又指因為這個節目才開始接觸「扮嘢」，非常感謝導師李思捷，又大讚對方有眼光，她謂：「佢每一次望到啲細節嘢，就可以講得出你可以好似邊個。」又笑言不認識譚輝智，但相信好快會認識。

郭珮文側手翻搶Fo 而兩位「扮工室助理」郭珮文及陳懿德（德德）大感不捨，提到她們最深刻的扮嘢造型，德德表示是「一碌竹」，因為很有標誌性。前晚二人穿上粉紅戰衣扮Twins跳唱，郭珮文事後表示：「我已經有10幾年冇表演過，所以依家可以企喺台上唱歌跳舞好難得。」問到會否想向諧星方向發展，她謂：「我唔抗拒任何工作，只要有大佬同我講我適合做搞笑明星，我就去做。」

而大贏家陶大衛就自認表演未盡完善：「其實上鋼管表演嘅時候，我差啲跌落嚟，因為我踢到下面兄弟仔。」又指花了兩星期練習鋼管舞，坦言如有機會，想簽約無綫。