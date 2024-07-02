娛樂

李佳芯落吧睇波 好肉緊

香港有很多英格蘭粉絲，李佳芯亦是其中之一。 香港有很多英格蘭粉絲，李佳芯亦是其中之一。
香港有很多英格蘭粉絲，李佳芯亦是其中之一。
歐國盃進行得如火如荼，視后李佳芯原來亦是英格蘭擁躉，日前一場對斯洛伐克的賽事，被睇高一線的英格蘭一度落後，李佳芯看來相當肉緊，在限時動態發了一張在酒吧看球的照片，加了的emoji是兩手攤開的無奈表情，可見她頗為失望。幸好愛隊最終以2比1反勝，成功殺入8強，相信李佳芯開心番晒啦！
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