李佳芯落吧睇波 好肉緊

歐國盃進行得如火如荼，視后李佳芯原來亦是英格蘭擁躉，日前一場對斯洛伐克的賽事，被睇高一線的英格蘭一度落後，李佳芯看來相當肉緊，在限時動態發了一張在酒吧看球的照片，加了的emoji是兩手攤開的無奈表情，可見她頗為失望。幸好愛隊最終以2比1反勝，成功殺入8強，相信李佳芯開心番晒啦！