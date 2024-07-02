與G.E.M.同地開騷夠墟冚 學友深情剖白 搏命唱怕淘汰

歌神張學友與「宇宙G.E.M.」鄧紫棋日前於鄭州同地開騷，前者自爆曾害怕被淘汰，試過為生計一年拍9部電影；而G.E.M.則化身黃大仙，應要求唱生日歌又扮招牌金魚嘴喪飛吻，全程滿足歌迷。

張學友日前於鄭州舉行6場演唱會，最尾兩場碰巧與G.E.M.演出的場館近在咫尺，為免8萬觀眾同一時間進場，有關方面於開場前實施臨時交通管制。早前因染恙而停辦3場台北騷的學友，雖然比之前瘦了一圈，但精神狀態不錯，談笑風生。

期間有女觀眾舉牌要求他脫下衣服，學友靦覥婉拒，他說：「60歲為甚麼脫衣服？大家看起來我很像很光鮮，其實衣服裏面沒有袖子，所以包容一下，我滿頭大汗，其實有不能脫衣服的苦衷。」

而於尾場演出時，學友獲全場觀眾為他唱生日歌，預祝本月10日踏入63歲，之後他亦有剖白內心世界，自言20多歲開始一直努力唱歌，因那時競爭大，也怕有一天會被淘汰，又講到曾為了維持生活，一年拍了9部戲：「後來發現自己愛上唱歌，當然也喜歡拍戲，但人不能太貪心，雖然好多朋友說我是被唱歌拖累的好演員，但這是我真心的選擇，相信我全心全力去拍戲，我應該會是……」接着全場喊「影帝」，氹得他開心不已。

流淚因人生走了很遠 至於另邊廂的G.E.M.亦與歌迷打成一片，除了見證在場兩對情侶求婚，還即席向壽星歌迷唱生日歌，又應要求扮金魚嘴兼連環飛吻。及後G.E.M.談起創作音樂過程卻忍不住流淚，表示當年創作《睡公主》時還是一個小屁孩，皆因愛情小說看太多，結果偷偷喜歡上學長，並為他寫歌，她道：「我覺得這個演唱會就像我的人生故事呈現大家面前，我流眼淚不是因為人生可悲才哭，而是發現原來我已走了很多、很遠，所以我的人生真的很精彩。」