樂易玲群星派對 花旦小生傾巢到賀 炎明熹被孤立 匿Gym房放負發洩

炎明熹

《聲夢傳奇》出身的炎明熹（Gigi）傳因不續約而被無綫雪藏，雖然雙方矢口否認，但前晚無綫高層樂易玲舉行生日派對，幾乎所有《聲夢》歌手傾巢而出，唯獨不見Gigi蹤影；而被飛出昨日馬場騷的Gigi，上載做Gym片段發洩，似乎事實勝於雄辯。

樂壇小天后Gigi近年人氣強勁，惟最近爆出約滿離巢而遭無綫雪藏的傳聞，她明顯被投閒置散，早前出席活動時未獲無綫派員採訪，昨日的馬場活動也被Foul出局，連前晚的樂易玲生日派對，她也被孤立，未獲邀出席！

昨日踏入65歲的樂易玲前晚在灣仔開派對，大批小生花旦到賀，包括佘詩曼、吳卓羲、胡定欣、羅子溢、蔡思貝、張曦雯、譚俊彥及當日牛一的林夏薇，聯同一眾《聲夢傳奇》及《中年好聲音》歌手，逾百賓客氣氛熱鬧，當中《聲夢》歌手尤其齊人，如鍾柔美、詹天文、冼靖峰、張馳豪、黃奕斌、何晉樂、潘靜文、林沚羿、蔡愷穎及林智樂，令「消失的Gigi」格外顯眼。

鍾柔美：唔想阻住佢 主角樂易玲與兩名兒子約於晚上7時半到達，問有否邀請Gigi，她說：「唔係我負責叫，我同同事講，邊個得閒就邊個嚟。（你之前發表忘本論，令人聯想到Gigi？）我成日都咁講，唔怕畀人誤會，我哋訓練班上堂，必教點做一個有品德嘅演員。（續約方面有咩問題？）仲有排慢慢傾。（佢嘅意向係點？）你哋咪問咗佢囉！（佢有冇畀公司雪藏？）如果係都唔會幫佢接嘢做同幫佢宣傳歌，呢啲流言成日都傳㗎啦！」但當追問Gigi被飛出馬場騷一事，她即表示生日不談工作，並匆匆入場。

與Gigi同屬女團After Class的鍾柔美，一早帶同蛋糕到場，表示忙於籌備與姚焯菲及詹天文的音樂會，問會否想Gigi捧場？她說：「見到佢會好開心。（送飛畀佢睇？）睇吓佢有冇時間，佢都忙，唔想阻住佢，順其自然啦！」另外，對於Gigi在馬場騷「被消失」，不少網民揣測是跟其他工作撞期，但Gigi昨日罕有在社交網限時動態上載做Gym片力證冇工開，網民指她十分得閒，靠運動打發時間和發洩。

蔡思貝擬北上進修 前晚的派對群星拱照，視后蔡思貝表示現以廣告及出席活動為主，暫未有劇開，但無意趁空檔外遊，自認是工作狂：「如果純去旅行會內疚，最好邊工作邊旅行。（又拍旅遊節目？）唔一定，我想去內地讀短期演藝課程，最好有內地工作搵我做，順便讀書。」

新劇剛煞科的張曦雯，有一個月時間休息，計劃跟朋友到泰國放鬆：「開工瘦咗好多，旅行會放肆咁食，養番肥自己。（晒水着？）睇心情啦！」視帝譚俊彥亦暫時不用開工，趁機享受親子樂，讚小朋友考試成績不俗。

傳被飛出馬場騷的炎明熹，上載做Gym片力證好得閒。 蔡思貝笑言旅行會內疚，最好邊玩邊工作。 《中年好聲音》冠軍周吉佩，深得樂易玲歡心。 工作密麻麻的佘詩曼，特意抽空到賀。 同屬After Class的鍾柔美（左）與詹天文正籌備音樂會。 陳山聰（左起）、吳卓羲與胡定欣結伴到場。