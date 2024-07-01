中文台節目表 翡翠台
9:00 勁歌推介
9:05 多啦A夢：新．大雄之日本誕生
11:20 Gi味俱全及宣傳易
11:40 請1日假去旅行澳門篇及潮流生活誌
12:50 宣傳易
12:55 建「竹」安全你要知
1:00 午間新聞
1:20 流行都市及宣傳易
2:45 女人最痛（PG）
3:45 奇妙的動物之動物新紀錄
4:20 櫻桃小丸子
4:50 Hands Up
5:20 多啦A夢
5:50 財經新聞
6:00 今日有樓睇及潮流生活誌
6:25 新聞檔案
6:30 六點半新聞報道
7:15 世界觀及天氣報告及有理說得清
7:30 建「竹」安全你要知
7:35 東張西望
8:00 愛．回家之開心速遞
8:30 反黑英雄（PG）
9:30 繁花
10:30 猜猜我是誰
10:35 感動味蕾美食餐廳100強-關西篇
11:05 娛樂頭條及環球新聞檔案
11:15 晚間新聞及新聞檔案
11:50 天氣報告
11:55 潮流生活誌
12:00 回到三國
12:55 宣傳易
1:00 東張西望
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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