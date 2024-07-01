Camila意淫玩雪條 Coldplay破音樂節紀錄

英國大型戶外音樂節《Glastonbury音樂節》前日踏入第4天，美國女歌手Camila Cabello以運動衫褲密實登場，被戴動物頭套的伴舞員當場「生剝」，露出低胸穿窿露腰熱褲的性感打扮！其後一班伴舞員手持橙色雪條，將雪條在她身上游走，揩胸又揩大髀，期間她伸脷舔雪條，極盡挑逗。