Camila意淫玩雪條 Coldplay破音樂節紀錄
英國大型戶外音樂節《Glastonbury音樂節》前日踏入第4天，美國女歌手Camila Cabello以運動衫褲密實登場，被戴動物頭套的伴舞員當場「生剝」，露出低胸穿窿露腰熱褲的性感打扮！其後一班伴舞員手持橙色雪條，將雪條在她身上游走，揩胸又揩大髀，期間她伸脷舔雪條，極盡挑逗。
英國樂隊Coldplay第5次擔任壓軸表演嘉賓，打破史上紀錄，表演名曲《Fix You》時，主音Chris Martin更邀請電影《回到未來》（Back to the Future）美國男星米高霍士（Michael J. Fox）客串，患柏金遜症的他坐輪椅彈結他；同場睇騷的名人包括美國男星湯告魯斯（Tom Cruise）、英國男星西蒙柏奇（Simon Pegg）與美國女星姬莉安德遜（Gillian Anderson）。
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