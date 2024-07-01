鄭恩地旺角晒「舞」功 D.O.口花學撩妹：你係我杯茶

韓團EXO成員D.O.（都敬秀）前晚在亞博舉行粉絲見面會，廚藝了得的他跟粉絲大談美食，表示想為港迷炮製炒飯；而女團Apink成員鄭恩地，昨日在旺角舉行見面會。

D.O.前晚首次以個人身份在香港會粉絲，他以新歌《Mars》揭開序幕，之後用廣東話打招呼：「大家好，我係都敬秀！」再用普通話說：「好久不見。」

訪談環節中，問到喜愛下廚的他最想為港迷做甚麼料理？他說：「我昨天吃了一道香港料理，是蒜蓉炒蟹，我很想知道怎麼煮，如果要為香港粉絲做一道菜，我會做炒飯加炒蒜蓉，再在上面加辣椒醬。」又公開多張在港食蟹的照片，透露前一晚去了逛夜市。他自爆很喜歡看香港電影《少林足球》，更唱出其中一段歌詞「少林功夫好嘢」，之後學主持用廣東話說：「凍檸茶，少冰少甜。」又學講「你係我杯茶」冧粉絲。

派檸檬拒晒腹肌 其後他讀出粉絲的願望，當見到很多粉絲叫他晒腹肌，他便學翻譯用廣東話說「冇呀」，又應要求唱出多首歌曲，包括EXO經典歌《Growl》、與女歌手李泳知合唱的《Small Girl》、主演劇集《沒關係，這是愛情》主題曲《Best Luck》，以及女歌手IU的《Love wins all》等。粉絲特別為他製作介紹中國美食的影片，他搞笑說：「好肚餓，演出一結束我便會衝去食飯。」又承諾盡快再來跟大家見面。

另一邊廂，韓國女團Apink成員鄭恩地一連兩日在旺角舉行粉絲見面會，昨日尾場演出中，她穿上格仔裙登場，並用廣東話打招呼，之後回顧在韓劇《請回答1997》及《酒鬼都市女人們》的經典場面，又分享拍攝新劇《她的日與夜》的花絮，並指來港後才知道《她》劇登上香港收視排行榜冠軍，感到十分驚喜！

談到去年來港時唱過台灣愛情片《月老》的主題曲《如果可以》，她即席清唱一小段，之後在遊戲環節跳了多首Apink人氣歌曲，又大跳最近熱爆韓國網絡的《麻辣糖葫蘆》舞步，再變身廚師為幸運粉絲炮製飯團。