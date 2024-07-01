暢所欲玄：福人居福地 福地出貴人

風，在中醫學為百毒之長，即很多人因不適當被風侵襲，受到風寒而生病感冒。另一方面，當風和日麗時，給人的感覺也是最舒服的。同樣道理，做生意碰上一些風高浪急的事故，往往有所損失，所以在選擇一些房屋時，忌風口不當，以免招風惹禍，亦最怕死氣（不動）、煞氣、散氣、泄氣，中國古代風水學認為「氣乘風則散」，因此要求藏風聚氣，一旦無風則會造成死氣和煞氣。由於風太大或無風都會對人造成損害，最理想的住宅環境是有柔和的風輕輕吹來，讓人有清風送爽的感覺。