暢所欲玄：福人居福地 福地出貴人
一段時間沒有和大家分享「風水」，從字面看已得知其玄機，需要將「風」和「水」分開來講。
風，在中醫學為百毒之長，即很多人因不適當被風侵襲，受到風寒而生病感冒。另一方面，當風和日麗時，給人的感覺也是最舒服的。同樣道理，做生意碰上一些風高浪急的事故，往往有所損失，所以在選擇一些房屋時，忌風口不當，以免招風惹禍，亦最怕死氣（不動）、煞氣、散氣、泄氣，中國古代風水學認為「氣乘風則散」，因此要求藏風聚氣，一旦無風則會造成死氣和煞氣。由於風太大或無風都會對人造成損害，最理想的住宅環境是有柔和的風輕輕吹來，讓人有清風送爽的感覺。
水，亦可應財通，所謂路通財通，中國基建往往先把道路打通，看看這幾年，在深山的物產都能透過道路開通後製造商機。選房屋最不理想的情況是路不通的盡頭，往往逃生無路，身體精神上也會受到影響，除非在建築上留有小路，不會變成死巷道。
坊間風水學門派有好多，最重要是做到宅命相配。不是某大師評為風水寶地，搬進後就會大發特發的！要是這樣的話，我借錢都去買，因為一定會發到有錢還。一命二運三風水，永遠追求大道至簡，這個人就會得道。
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