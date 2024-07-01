娛樂

慈妹海邊谷出湯碗胸
台灣啦啦隊女神慈妹樣靚身材正，飽滿的C Cup上圍更是圈粉無數。日前到墾丁海邊玩的她晒出性感度爆燈的靚相，其水着的低胸設計Deep到落肚臍，盡騷誘人湯碗胸，腰側的鏤空設計更露出小蠻腰，火辣的性感打扮加上甜美笑容，引來粉絲激讚。
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