圍觀者驚嚇大叫 李一桐蜈蚣「上身」 劉宇寧徒手捉蟲

有「最美黃蓉」之稱的內地花旦李一桐，最近跟上位男神劉宇寧合演古裝新劇《書卷一夢》，二人人氣高、粉絲多，拍攝現場當然吸引大批粉絲到場力撐，網上亦流出不少現場照片及短片。怎料當中名為「李一桐蜈蚣」的話題長佔熱搜第一名，「劉宇寧幫李一桐找蜈蚣」緊接其後，原來於拍攝現場，竟然有蜈蚣爬上李一桐戲服上，整個過程可謂驚心動魄！

抱拳答謝報平安 事發時，李一桐跟劉宇寧並肩而坐，吹風扇等Roll機，突然有粉絲發現一條有手掌那麼長的蜈蚣爬到李一桐腿上，令人毛骨悚然，眾人急得大叫提醒，但李一桐依然沒有發現。眼見蜈蚣於女神身上游走，好在身旁的劉宇寧眼利又大膽，即出手欲幫忙徒手捉走蜈蚣。最後他與工作人員成功合力趕走蜈蚣，事後獲網友大讚Man到爆，沒有急急腳走人之餘，更出手為女神捉蟲。

由頭到尾都未知發生甚麼事的李一桐，連蜈蚣影子都看不到，不過她都好識做，檢查完戲服上再沒有蜈蚣後，抱拳感謝粉絲提醒，之後也忍不住爆笑。昨日她發文報平安：「不看都會被嚇暈，抱拳感謝！」又補充指已經落單買了殺蟲水，非常搞笑。