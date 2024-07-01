高衩泳衣 步步驚心 林夏薇開船P 林峯Chok住撐場

視后林夏薇（薇薇）獲老公莫贊生為她舉行船P慶生，薇薇的堂哥林峯亦有現身，而壽星女薇薇以白色一件頭高衩泳衣上陣，大晒Fit爆身材，搶盡全場焦點。

薇薇昨日37歲的生日船P，陳山聰夫婦、胡定欣、林子善夫婦、徐榮、趙希洛等人都有出席，而最令人驚喜的就是薇薇的堂哥林峯激罕現身，最近因電影人氣急升的他，全程笑容滿面，更擺出招牌插袋Chok爆，表現風騷。

薇薇昨日在社交網連出3個生日Po，第一個發文表示：「熱愛工作，也想好好平衡生活，忙足半年，就趁生日給自己叉吓電，好好跟最愛家人同朋友黏在一起。」第二個發文就是船P的水着照，壽星女薇薇穿上白色一件頭單肩荷葉泳衣，由於泳衣腳頗為高衩，令薇薇看起來非常纖瘦，雙腿更加修長，不過看來隨時會有走光危機！至於胡定欣就相對保守，僅以一件頭黑色泳衣配牛仔短褲。

劉愷威罕有現身 男士方面，薇薇的老公、堂哥林峯與弟弟同樣守身如玉，穿上白Tee配游水短褲，林峯弟弟還帶了靚靚女朋友出席。

薇薇的第三個Po就是他們出海後上岸切蛋糕及吃晚飯的照片，她留言：「還是這群人……懂我奇奇怪怪，陪我可可愛愛地又長大了一歲。」於生日飯的大合照中，還看到未有去船P的蕭正楠、黃翠如和稀客劉愷威的蹤影。