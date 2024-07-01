Lolly Talk預告就快齊腳 Tyson Yoshi嗌熱除衫 呻搞婚禮麻煩

近日求婚成功的歌手Tyson Yoshi和女團Lolly Talk前晚現身音樂節。Tyson滿足觀眾要求，除衫騷肌，又大呻籌備婚禮好麻煩，每日也想逃避。而Lolly Talk成員黃詠霖（阿蛋）雖然因傷缺席，不過隊友預告她很快會歸隊。

Tyson Yoshi、女團Lolly Talk、樂隊RubberBand和周殷廷前晚現身一連兩場《The Nextwave 沙灘音樂節》的首場表演，Lolly Talk演出期間下起驟雨，不過觀眾都留下繼續欣賞。Tyson則壓軸登場，有台下觀眾拋電話上台，他見狀問：「邊個㗎？唔理啦。」然後拾起用來與全場觀眾大合照，他又在全場觀眾起哄下，應要求脫去上衣騷肌，他謂：「我本來冇諗住除，但真係好熱。」

擇日離港舉行 Tyson受訪時笑言每次除衫都經過計算，表示現在的身形未到最完美狀態，又透露近日忙於籌備婚禮，沒想過原來搞婚禮這麼麻煩，就如搞一場大騷一樣：「原先以為求完婚就可以攤抖吓，原來仲有咁多嘢要搞，每日都想逃避。」又指找了師傅擇良辰吉日，預告婚禮將不會在香港舉行，正考慮在明年7月完成儀式：「因為我同未婚妻嘅生日都喺7月，其他紀念日都同樣喺7月，所以想7月一次過慶祝晒。」但提到近日網紅許賢大爆他與歌手吳家忻不和時，Tyson即放下手中咪高峰轉身走人。

而Lolly Talk成員阿蛋因腳傷未好而再度缺席演出，不過隊友指她差不多康復，預告接下來於本月舉辦的兩周年成團慶祝活動必定會齊人。眾女又表示驟雨落得非常及時，令她們大感涼爽：「我哋中午綵排嘅時候，熱到可以煎雞蛋。」

Lolly Talk透露成員阿蛋就快歸隊。