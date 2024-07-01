陳山聰搵筍盤益朱晨麗 袁偉豪湊仔消耗顏值

藝人袁偉豪（Ben）昨日出席劇集宣傳活動，太太張寶兒帶同兒子捧場。對於網民指他劇中的樣子「成熟」不少，Ben認為是人生必經階段，並指當時同期拍兩部劇較勞累，童顏可一不可再，但經網民提醒後會努力做Facial保顏值。

藝人袁偉豪、姚子羚、陳山聰及朱晨麗（朱朱）昨日現身無綫劇集《反黑英雄》宣傳活動，劇集在內地播放平台熱度值一直高企，連續3天刷新港劇在該平台播放熱度的歷史紀錄。Ben獲愛妻張寶兒及囝囝「袁咕碌」捧場，大晒溫馨。

劇集反應好，但有網民指Ben劇中的模樣，比起2017年在《使徒行者2》時「成熟」不少，並為其身體狀況感憂心，Ben大方表示：「咁都好理所當然，依家唔會好似以前咁童顏，而且拍《反》劇時啱啱BB出世，我又同時拍緊兩套劇，個樣係有啲攰，唔可以怪人咁講，至於身體真係冇以前咁好。」他表示會做Facial及努力操弗保持狀態，並坦言不介意被指老，認為是人生必經階段：「斷崖式衰老又好，火箭式衰老都好，以前童顏狀態嘅自己係one and only，大家都係睇住我成長。」

陳山聰對劇集在內地有好成績大表感恩：「拍得辛苦都係值得，證明港劇係有一席位，有我哋嘅特色。」又透露最近在內地拍劇：「有乜拍乜，要搵個仔嘅學費。」單身的朱朱亦稱要養家及養自己，對「久休復出」之作有好回響感高興，問到山聰可有筍盤介紹給朱朱？他說：「我幫佢物色吓，睇吓有冇跑友合適。」朱朱笑指對方要跑得夠快，才可以追得到她。

姚子羚期待「加入」女團 至於子羚獲內地網民激讚演技，推舉她做視后，她感激劇迷的支持：「最開心係觀眾好鍾意我同張振朗嘅CP，我終於可以同細過自己嘅演員組CP，撇甩陳山聰！」提到她被指跟日本人氣舞蹈女團Avantgardey成員Nona撞樣，她自覺有點相似，希望可以戴上冬菇頭假髮跟她們共舞。