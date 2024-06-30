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乃木坂46襲港大晒廣東話
日本人氣女團乃木坂46相隔6年再度來港開騷，前日假會議展覽中心舉行演唱會，吸引約6,000觀眾捧場。她們載歌載舞，合共獻唱31曲，氣氛熱烈。各成員逐一自我介紹時大晒廣東話，井上和高呼：「請鼓掌！」香港出生的成員黑見明香剛充當翻譯，訪問隊友對香港的感受，完騷前又與港迷約定會再來港演出。
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