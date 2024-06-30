首登Glastonbury音樂節 Dua疑全程咪嘴 樂迷怒轟「垃圾」
英國年度大型音樂節Glastonbury上周四正式展開，叱咤英國樂壇的天后Dua Lipa前晚擔任演出嘉賓之一，可惜雷聲大雨點小，更惹來咪嘴疑雲，被觀眾鬧爆「垃圾」！
每年Glastonbury都吸引大批圈中人捧場，今年亦不例外，美國人氣女星Anya Taylor-Joy與英國超模Cara Delevingne就被粉絲影到翹住手現身。而英國前球星碧咸（David Beckham）的兒子告斯（Cruz Beckham）亦被傳媒拍到與新歡巴西歌手Jackie Apostel現身睇騷。
前晚的音樂節焦點落在壓軸演出的英國天后Dua Lipa，今次是她入行以來首度在Glastonbury演出。她曾在訪問中自爆創作首張大碟時，已夢想有朝一日可以在Glastonbury演出，如今願望成真！以性感戰衣登場的Dua在主舞台「金字塔台」（Pyramid Stage）表演，她又唱又跳表現落力，不過事後有現場觀眾卻於社交網留言投訴，懷疑她在長達1小時45分鐘的演出中全程咪嘴，有觀眾氣憤指：「真係好羞家，Dua Lipa唔唱Live。咪嘴就唔好去Glastonbury啦，垃圾！」有人加把口喪踩：「如果你係Glastonbury主舞台嘅重頭演出，你應該至少要90%唱Live。Dua真係好恐怖，竟然可以全部咪嘴。」
Seventeen踩上「金字塔台」
Dua暫時未有回應事件，其實在她爆出咪嘴疑雲前，音樂節主辦方已經負面新聞多多，大會保安被外界批評有嚴重漏洞。Dua日前為演出綵排期間，有一名網紅企圖闖入會場，事後該網紅更將拍下的片段分享到社交網。
至於同日下午在同一「主舞台」演出的韓國男團Seventeen就大受粉絲歡迎，成為Glastonbury舉辦半世紀以來，首隊在「金字塔台」演出的K-Pop組合，13名成員在長達1小時的演出中唱了10多首歌，勁歌熱舞電暈不少粉絲，其中有大批韓國粉絲專程飛到英國捧場。
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