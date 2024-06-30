首登Glastonbury音樂節 Dua疑全程咪嘴 樂迷怒轟「垃圾」

前晚的音樂節焦點落在壓軸演出的英國天后Dua Lipa，今次是她入行以來首度在Glastonbury演出。她曾在訪問中自爆創作首張大碟時，已夢想有朝一日可以在Glastonbury演出，如今願望成真！以性感戰衣登場的Dua在主舞台「金字塔台」（Pyramid Stage）表演，她又唱又跳表現落力，不過事後有現場觀眾卻於社交網留言投訴，懷疑她在長達1小時45分鐘的演出中全程咪嘴，有觀眾氣憤指：「真係好羞家，Dua Lipa唔唱Live。咪嘴就唔好去Glastonbury啦，垃圾！」有人加把口喪踩：「如果你係Glastonbury主舞台嘅重頭演出，你應該至少要90%唱Live。Dua真係好恐怖，竟然可以全部咪嘴。」