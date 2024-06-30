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隋棠睇戲放閃 鼻環搶Fo
台灣女星隋棠日前在社交網發文，透露與老公拍拖睇戲時，同被電影最後一幕感動到爆喊，惟戲院竟火速開燈，令他們的喊樣盡現人前，相當搞笑。隋棠又附上約會照片，分別是出發前的甜蜜拖手照，以及在戲院爆喊的模樣，其中隋棠以戴上鼻環的新造型示人，即時引起網民熱議。
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