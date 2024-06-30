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雷凱欣演出一腳踢 纖腰依舊
憑三級片上位的「雷神」雷凱欣，日前在社交網分享新相，透露在麥花臣場館舉行了跳舞演出，還大談籌備期間的辛酸事，指妝、髮、服均由自己一手包辦，造型更花了足足兩個月時間修改。相中見她以短上衣搭配超短迷你裙示人，腰間幾乎零贅肉，狀態不輸當年。
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