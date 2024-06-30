打造情侶咪高峰 Twins杭州開唱 祖兒隔空打氣

組合Twins的蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）正忙於舉行《Twins Spirit 22巡迴演唱會》，昨晚杭州站演出開鑼，事前她們各自在社交網分享綵排花絮照，2人同以便裝上陣，認真排練。為了讓演唱會呈現最好效果，她們特別訂製了新咪高峰，其中阿Sa是粉紅色，阿嬌則是相對應的湖水藍色，相當少女。天后好友容祖兒（Joey）雖然未能親身到場支持，但特意製作影片，在社交網隔空打氣：「祝全世界最靚嘅兩位，今晚Good Show！」

旅程完美收官

而英皇娛樂與串流平台聯合出品的綜藝節目《因為是朋友呀2》，由Joey、阿Sa及阿嬌這個「龍虎豹」組合為中心，從香港出發，經新加坡、馬來西亞檳城後，日前來到最終章澳門。她們在旅途打卡過程中帶給觀眾治愈與歡笑，與眾多好友嘉賓的相聚和談話延伸出引人深思的社會話題，包括跟父母、朋友、寵物的相處模式，引起不少熱議。今集好友劉雅瑟加入大家庭，共同達成阿嬌看熊貓的願望，令節目畫上圓滿句號。