張景淳踩入呂慧儀地頭 同居傳聞升溫

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》中，由藝人呂慧儀與張景淳飾演的「龔水CP」大受歡迎，於劇中演了7年情侶，現實中亦屢傳戲假情真，雖然他們未有公開承認戀情，但早已被公認為「一對」，近日張景淳更被拍得現身呂慧儀所居的屯門區，再度惹來同居疑雲！

呂慧儀與張景淳在《愛》劇飾演的熊若水與龔燁形象鮮明，「龔水CP」成功入屋，深受觀眾愛戴。兩人演情侶及夫妻演足7年，早前有網民在呂慧儀居住的屯門區巧遇張景淳並拍下照片，相中的他戴上口罩，一身黑衣人打扮在銀行櫃員機提款，之後匆匆離去。

拖實拍MV 網民表示：「我忍不住叫了他一聲『龔燁』，但他沒有回應我，只是看了我一眼，然後就進去了裏面的銀行櫃員機，我也尷尬的走開了。挺喜歡他和Mary（呂慧儀角色）這對螢幕CP，難得偶遇TVB藝人，其實想合照一張而已，最後還是沒有……」有網民笑指張景淳「拿錢畀家用Mary」，兩人再爆同居傳聞；亦有網民力撐張景淳親切，平時樂意與粉絲合照。

至於呂慧儀因應前晚一集的劇情，在社交網上載拿着大束玫瑰的照片，笑到瞇瞇眼並留言：「紮花，唔係龔燁送㗎！不愛和老婆分享是錯的嗎？你說呢？」網民即留言：「不是龔燁送，咁係張景淳送。」

另外，《愛》劇日前齊集25位主要演員拍攝全新片頭及主題曲MV，並將於7月8日晚一集首播，對上一次換片頭已是3年前的2021年8月。眾人穿上Sharp醒服裝在錄影廠由朝早一直載歌載舞至夜晚，當中呂慧儀與張景淳奉旨拖實起舞，而周嘉洛、吳偉豪、單立文與楊明組成「愛回家4子」大跳搞笑功夫舞，貪玩的嘉洛與吳偉豪更谷胸搶鏡。