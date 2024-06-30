中娛星動：黑臉耍大牌惹禍 愛徒周也傳遭封殺 李冰冰出手擺平

內地女星李冰冰近年養尊處優，但依然落足心機栽培旗下藝人。不過由她一手捧起的女星周也，早前被指向內地官方媒體耍大牌，結果引起軒然大波，黑面片段在網上瘋傳，負評如潮，更傳出遭封殺！有指李冰冰出手保住她，而周也現身新片宣傳活動時一度爆喊，情緒激動。

李冰冰雖然在娛樂圈相當吃得開，但近年明顯將重心放在家庭，不時做乖乖女陪伴家人去旅行。有指不少電影及綜藝節目都曾提出邀約，但統統被冰冰婉拒，專心照顧旗下藝人，當中包括娜扎及何潤東等。不過，由她一手捧紅兼與她私交甚篤的女星周也，早前出席活動後獲內地官方媒體採訪，但她竟然黑臉及面壁走開，短片事後在網上瘋傳，網民狂轟她耍大牌及無禮，更有傳她會被封殺，幸好冰冰出手，才能平息事件。

當眾激動爆喊 周也與男星彭昱暢近日四出宣傳主演電影《雲邊有個小賣部》，期間周也一度情緒激動，邊哭邊說：「這一路走來也有很多的爭議，我也特別感謝支持我的人。」似回應近期的黑面事件，其拍檔彭昱暢除了遞上紙巾讓她拭淚外，又表示：「大家可能看她一帆風順，就像海一樣，表面上風平浪靜，但不知道海下面有甚麼東西。」暗指對方情緒受困擾！

雖然黑面事件令周也心情複雜，但未有影響其新作票房，《雲》片上映8日錄得3.14億元人民幣（約3.37億港元），成績相當不俗。