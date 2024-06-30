周汶錡攻破防線 梁朝偉速變社交強人
「三金影帝」梁朝偉向來社恐，不過日前他62歲生日，獲親朋好友舉辦飯局慶祝，多位圈中好友出席，其中他與名模周汶錡貼到實合照，成功打破社交距離限制，又摸住酒杯底與眾人暢談！
梁朝偉（偉仔）素來有社交恐懼症，面對陌生人難掩慌張一面，更不時在合照時握緊拳頭，縮起雙肩，表現得相當緊張。日前（27日）迎來62歲生日的他為自己安排了假期，獲家人及好友舉行飯局慶生，偉仔的媽媽、妹妹及妹夫等都有現身，一家人相聚慶祝，非常溫馨。他的多位圈中好友都有出席，包括日本男神藤岡靛、台灣男星吳建豪及名模周汶錡等，場面熱鬧。周汶錡在社交網大晒與偉仔的合照，見2人貼到實一實，成功打破「社交距離限制」，壽星偉仔魅力依然，盡展一雙迷人電眼，即使以簡單打扮上陣，已盡現男人味。他更與到場的好友藤岡靛、吳建豪等摸住酒杯底傾偈，邊講邊笑心情不俗，完全克服了社恐，更十足社交強人一樣！
人氣蔓延至首爾
另外，偉仔早前亦有現身日本東京巨蛋，出席韓團NewJeans舉行的粉絲見面會，NewJeans的製作人閔熙珍更貼上與偉仔的合照，其中看到他笑得開懷。其實偉仔之前亦曾驚喜參演NewJeans的MV，雖然只亮相短短數秒，未有任何台詞，但他一頭白髮Look，還有招牌電眼兼神級演技加持，已令韓國網民大感震撼，有粉絲更在首爾為偶像舉行生日應援活動。
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