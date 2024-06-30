娛圈單打：拒做娃娃任擺布 搣甩韓風做泰妹

BLACK PINK四姝個人不續約YG娛樂後，陸續有新發展。Jennie忽然夥同陳冠希宣傳運動品牌，Jisoo則被指發福出席名牌代言活動，而一直是甜心擔當的Lisa亦釋出新歌，MV大玩暗黑狂野搖滾風，跟一直以來的甜美形象截然不同。

Lisa自立門戶第一首Solo新歌《ROCKSTAR》，MV上架後旋風式衝破1,000萬點擊，係今年最快達到此成績的MV，認真巴閉。Lisa愛國情切，MV回到家鄉泰國取景，她以性感星星裝示人大跳辣舞，一身古銅膚色「非常泰」，跟YG時期的韓式娃娃模樣大有出入。不過，部分「BLINKS」就唔多Buy，紛紛大喊好懷念以前的Lisa。

由此可見，以前的形象，某程度只係公司塑造出來。Lisa脫離YG單飛後，即刻變得性感狂野，擺明呢個先係真我！去年她破格參演巴黎艷舞騷，無懼遭韓媒狂轟低俗，已見真正的Lisa絕非任人擺布的娃娃，加上她跟LVMH三公子愛得愈來愈高調，大有嫁入超級豪門之勢，仲使乜咁辛苦扮晒嘢取悅大家吖，不如做番自己好過。

至於好姊妹Jennie，除咗同陳冠希合照，累及一代男神被嘲似爺爺外，佢亦自組公司加強喺美國的發展，例如同美國饒舌歌手Matt Champion合作新歌，又加入劉在石主持的韓綜《公寓404》。舊年佢參演美劇《The Idol》，意淫情節都唔怕挑戰，睇嚟呢位「人間香奈兒」將會全方位發展演藝事業，BLINKS想再見四姝合體，恐怕遙遙無期！