獨家訪問：袁偉豪吊頸吐舌 姚子羚冰封解危 劇迷推舉爭視后

藝人姚子羚近年經常拍動作戲，打得又睇得，在現時播映的劇集中就飾演江湖大嫂，當中一場遭打毒針拋下海，之後再被4桶冰圍着的戲份，抽搐動作及表情到位，獲網民力推做今年視后！

無綫視帝陳山聰、袁偉豪、張振朗及姚子羚主演的無綫劇集《反黑英雄》現時在內地平台及翡翠台熱播中，內地網民率先看到新集數，在第10集中，子羚的演技獲得網民「洗版式」激讚！劇情講述子羚遭黑幫打毒針逼供，之後嘔白泡又流鼻血，拍時手上青筋盡現，之後再被拋落海，張振朗在海中將她救起。由於毒性大發，子羚狀甚痛苦，更在地上不停抽搐，於是振朗將多桶冰塊倒在她身上，子羚表情到位，場口又緊張，看得觀眾相當投入。

沉水底等張振朗拯救 子羚昨日接受本報獨家訪問時說：「呢場戲拍咗兩日，因為要一Take過拍，嘔完又要流鼻血，倒冰都係一Take過完成。開頭劇組錫住我，部分冰係用假嘅，但出嚟效果唔似，所以最終全部用晒真冰，我都係第一次畀啲冰圍住，真係好凍好凍，印象中有啲冰仲倒咗入我個口度。」問到水底營救一幕是否很難拍？她坦言向來怕水：「我唔識游水，啲水一過頭我就會好驚，我哋最初喺潛水池啲淺水位拍，但好難拍到沉落去嘅感覺，我身上又要綁住啲鉛，後來同導演商量過後，不如一次過沉落去，嗰度都有5米深，嗰下冇選擇，要相信振朗救番我上水，我都好相信佢可以即刻拉番我上嚟。」

至於劇中首演大反派的袁偉豪前晚一集被吊打，該場戲難度甚高，拍時他被繩子勒着頸吊起，腳下僅有幾塊磚頭作支撐，之後連磚頭都踢走，他即時凌空腳揈揈，面容扭曲，連舌頭都伸了出來，狀甚痛苦！