同日出MV 對撼Jimin Lisa搖滾響頭炮 喪吸千萬點擊

韓團BLACK PINK成員Lisa與當兵中的天團防彈少年團（BTS）成員Jimin，同日公開新歌MV對撼。Lisa化身搖滾巨星，MV於公開6小時左右就衝破千萬點擊，略勝一籌，為她自立門戶的第一擊打響頭炮！

在海外人氣爆燈的BLACK PINK泰籍成員Lisa，年初宣布另起爐灶，開設個人工作室，又與美國大型唱片公司簽約，集中火力進軍國際。昨日她公開Solo新歌《ROCKSTAR》MV，是她自立門戶後的第一擊。Lisa變身搖滾巨星，以破格造型展現狂野魅力，MV上架未夠半小時便達到百萬點擊，最終僅花6小時13分鐘就衝破1,000萬點擊，是今年最快創下此佳績的K-Pop MV，同時亦登上全球多個社交網趨勢榜第一位，再次引證其驚人影響力。

出生於泰國的Lisa走紅後經常推廣家鄉，今次她到曼谷唐人街取景拍MV，宣揚當地文化。據悉製作組事前在網上發文招募70人參與群舞演出，日薪約636港元，合共拍攝3天的演出費約1,872港元，在泰國算高薪。

Jennie狂拍廣告 另外，隊友Jennie與Jisoo昨日亦透過社交網幫忙力谷Lisa新歌，早前透露將於今年回歸樂壇的Jennie則趁Solo碟推出前，狂拍廣告吸金，日前分享騷肩晒腿靚相吸Like。

至於去年12月入伍的BTS成員Jimin，將於下月19日推出第2張個人專輯《MUSE》，昨日中午率先公開其中一首新歌《Smeraldo Garden Marching Band》MV，於約一小時突破百萬點擊，雖不及Lisa般走勢凌厲，但其新歌在美國iTunes音樂排行榜則力壓Lisa登上榜首。