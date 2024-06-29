淡定處理獲激讚 蔡依林濟南開騷 吊帶鬆脫險走光

台灣天后蔡依林（Jolin）近期忙於在內地舉行《Ugly Beauty世界巡迴演唱會》，她每次都以華麗的舞台設計，以及浮誇的妝髮驚艷歌迷。而之前她移師山東濟南演出時，竟然發生「甩褲」的嚴重意外！

從網上流傳的片段中，可見Jolin身穿黃金戰衣落力演出，但突然間其吊帶疑似鬆脫，險露春光。不過有着豐富舞台經驗的她，仍然相當淡定，一邊拉起綁帶，一邊爬樓梯繼續完成演出，其處變不驚的反應引來不少粉絲激讚：「女帝的應變能力！」、「姐的臨場反應能力太強了。」

偶遇片段惹羨慕 Jolin忙完一輪巡迴演出，當然要全心休息全力充電，日前便有網友於社交網晒出在韓國首爾街頭巧遇Jolin的片段，令不少網友羨慕不已，留言：「逛街隨便一個回頭都美翻！」不過Jolin也沒能休息太久，前日已提早飛抵瀋陽，為今日在當地舉行的演唱會作好準備。前日她抵埗不久，已被粉絲拍下照片上載社交網，並指她跟林心如撞樣呢！