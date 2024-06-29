古巨基作媒撮合 容祖兒零架子 Edan激讚：真係好正

天后容祖兒（Joey）首度與男團MIRROR成員呂爵安（Edan）合作，Edan讚Joey絕冇架子外，更會預先相約練歌，大讚專業。而Joey就爆原來他們這次破天荒合作，是由好友古巨基一手促成。

容祖兒驚喜亮相網上音樂節目，首度與MIRROR成員呂爵安合作，Edan讚她冇架子外，更指原來Joey專程為今次演出事先相約練歌，非常專業：「佢用佢錄音時間去畀我哋練習，最後佢冇錄到自己首新歌，只係同我練歌。練咗4、5個鐘，我嗰一刻真係好佩服，佢完全冇架子，其實之前我遇到一啲前輩我可能會易緊張，但對住佢我一啲緊張都冇，完全唔驚又可以一齊玩，真係好正。」

Joey透露今次合作是由好友古巨基促成，Edan則笑指2人生肖非常夾。期間談及錄音趣事時，Joey自爆試過錄音期間險暈低：「我想話以前好戇居，喺錄音室想有情調，點蠟燭差啲暈低，缺氧呀！」她又提到現時雖然工作忙碌，但仍寧願盡量減少休息，作出更多新嘗試，同時希望分配多點時間給家人。主持順勢問及其感情生活，她即將矛頭轉向Edan：「我諗大家唔想聽我嘅愛情，梗係聽Edan啦！」並追問：「最近有冇艷遇呀？」卻被Edan反問，她遂表示：「自己知自己乜嘢事，所以唔強求，其實我唔係唔鍾意，只不過未遇到，講都唔信呀！」場面搞笑。

等待「心動」一刻 Edan則指近年對愛情看法有改變：「我入行年就快6年，的確有啲轉變，之前專注工作，完全唔諗其他嘢，但漸漸覺得如果遇到嘅，未必唔係一件好事，工作同生活要取得平衡，我唔強求，緣分控制唔到，真係上天安排畀你。」Joey即加把口：「你一定唔會冇囉！」Edan補充：「都要令我心動想一齊先得，我比較難心動。」