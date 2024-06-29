盛勁為賣口乖狂讚老婆 麥明詩搵銀要緊 「折墮」冇所謂

「十優港姐」麥明詩和飛機師老公盛勁為昨日「夫妻檔」出席活動搵真銀。談起近日老婆被指「走樣」兼似喪屍，盛勁為護妻謂：「同咗我一齊之後愈嚟愈靚！」講到拉埋家人拍廣告被笑「折墮」，麥明詩笑指賺錢最重要所以冇所謂。

麥明詩與盛勁為昨日出席活動，問到今次夫婦二人的酬勞是否「開心價」？麥明詩就指是「舒服價」：「要為家庭做好準備。」而復出做幕前工作的盛勁為表示，重返幕前不是為了老婆，而是希望自己有更多工作機會。

做到呆滯似「喪屍」 提到麥明詩日前分享了蜜月過後，重新投入工作的生活照，照片中她紮起頭髮以素顏示人，目光呆滯、一臉憔悴，被網友話似「喪屍」，盛勁為即護妻回答：「唔覺啊，同我一齊之後仲愈嚟愈靚，皮膚又好咗。」

另外，對於有網民指麥明詩拉埋老爺奶奶一齊拍廣告的行為好「折墮」，她大方表示：「冇所謂。」笑言最重要有錢賺，又指老爺奶奶其實很喜歡看自己拍的影片，更喜歡聽到別人的稱讚。

至於舊愛林作近日與女友裕美互爆性事，麥明詩直言沒有留意，相反盛勁為就指有關注林作，覺得對方娛樂性十足，更會毫無忌諱在老婆面前觀看，直言好喜歡看她的過去。