Stanley澄清Frankie在港開工 AK力撐：刪戲未必關緋聞事

男團MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）被傳因負面緋聞至形象插水而被刪戲份，更有指他與女友Christy避走泰國，不過他的兩位隊友AK和Stanley就代他澄清，並指感情事他們不便加把口，會給予對方空間。

MIRROR成員Anson Kong（AK）和邱士縉（Stanley）昨日聯同女團COLLAR成員沈貞巧（Gao）、王家晴、李芯駖和陳泳伽等出席ViuTV奧運宣傳記者會，AK直言要追看霹靂舞：「因為首次成為奧運項目，自己以前睇開日本隊伍。」Stanley表示喜愛看劍擊及游泳，希望港隊能為港爭光，亦會留意自己喜愛的籃球項目。問到會否相約其他成員一起看比賽？AK指因成員各有工作，故很難約齊人。

心情OK 提到隊友Frankie因負面新聞，於ViuTV新劇《麻甩媽咪》被删減戲份，並有指他跟女友Christy避走泰國。AK指外間報道不作評論：「删減戲份我就唔清楚，相信未必關事，知佢依家專心拍劇，做好自己嘅工作。」Stanley亦指對方應在港拍劇，因經理人日前才分享他的開工照，並表示會選擇給對方空間，不會追問：「自己有情緒時都會想要啲空間。」他們又表示兩個人的感情事不方便外人加把口，故不會給予意見。而跟Frankie一同演出《麻》劇的Gao，就表示對方在拍攝現場心情OK。