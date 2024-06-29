娛圈單打：娶個富貴老婆 理想極速達到

你就好啦！「億萬駙馬」伍富橋最近迎來30歲生日，獲富貴老婆梁兆楹大手筆送上厚禮，包括以老公生日日期「623」自訂車牌、套在保時捷跑車上；NBA球隊湖人Logo的籃球造型蛋糕，同埋湖人當年奪冠陣容的球星簽名籃球。伍富橋笑逐顏開，高呼「多謝老婆」，真係閃盲網民雙眼！

本欄就覺得，各有前因，人夾人緣，拖鞋飯唔係你想食就有得食，何況伍富橋一直有認真演藝工作，佢亦非常愛護妻子，不時為老婆送上驚喜。例如上月係二人結婚兩周年紀念，伍富橋同樣豪擲萬金為老婆送上鑽戒，有來有往，絕對係真愛。梁兆楹亦不諱言，兩公婆同尋常人家一樣會有爭吵磨合，兩個人走到一起，「可能是因為累了想安定下來，可能是因為互相利用，當然也一定有真愛，歸根究柢是兩個人的事」，反映呢位富家女非常有智慧！所以呢，大家羨慕吓就好，無謂出口傷人啦！