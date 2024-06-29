獨家消息：操弗擺脫惡名 邵初踩入《愛．回家》 與林鈺洧爭出位

港姐出身的邵初最近趕上處境劇《愛．回家》「換血潮」加入劇組，扮演律師角色，更與曾展望擦出愛火花。曾被網民取笑「老餅」的她近期頻晒弗爆身材反擊，以回春狀態上陣拍攝。

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》近日加入不少新血，當中包括近期與馬清揚撻着的前港姐冠軍林鈺洧，劇中她以「港版羅拉」姿態殺入，於「初戀cafe」做侍應。而另一位港姐邵初日前亦秘密加盟劇組，更比林鈺洧「高班」，於劇中飾演一名律師，兩位前港姐勢必把握機會爭取表現。

邵初於2021奪下港姐季軍入行，3年來一直擔任節目主持，去年年底終獲拍劇機會，更難得參與視帝黎耀祥和視后胡定欣孭飛的重頭劇《巾幗梟雄之懸崖》，趁機跟前輩偷師，有個好開始。而近期邵初還趕上《愛》劇的「換血潮」，其《巾》劇的出色表現獲高層賞識，穿針引線之下讓她加入《愛》劇。據知，邵初今次飾演律師，除了與「KC」歐瑞偉有不少對手戲，還與「Mike」曾展望有感情線。

當選港姐成揶揄對象 而有機會拍攝王牌處境劇的邵初自然不敢怠慢，她於27歲當選港姐時，被網民揶揄「高齡」，亦曾在節目中透露對「老餅」之稱耿耿於懷，現時的她將惡評變成動力，積極Keep Fit，身形、樣貌比選美時更勝一籌。