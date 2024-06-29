中娛星動：胡歌白玉蘭獎二度稱帝 楊紫唐嫣雙雙落空 周迅爆冷封后

內地年度盛事《上海電視節》白玉蘭獎頒獎禮昨晚舉行，今年視后獎項被視為《繁花》唐嫣與《長相思》楊紫之爭，隨着楊紫到法國傳奧運聖火而「避席」，本以為是唐嫣天下，怎料最終卻由周迅爆冷跑出！至於視帝方面，《繁花》男主角胡歌以大熱姿態勝出，在白玉蘭獎二度稱帝！

《第29屆上海電視節》白玉蘭頒獎典禮昨晚在上海舉行，胡歌與唐嫣主演的劇集《繁花》獲9項「大滿貫」提名，順利收穫其中5個獎項，包括大獎「最佳中國電視劇」獎，成頒獎禮大贏家。而唐嫣入圍「最佳女主角」，賽前與《長相思》的楊紫被睇高一線，但楊紫昨晚在法國肖蒙傳奧運聖火，時間與頒獎禮撞到正，故此未有參與盛會，有網民指時間如此巧合，有機會是她早知奪「后」無望而避席！

《長相思 第二季》將於下月8日推出，隨着楊紫赴法傳聖火，她未有出席劇集宣傳記者會，劇組特意做了一個人形紙牌做「替身」，但近日網上流傳一塊紙牌被丟在垃圾桶的照片，引來不少網民嘲笑，有指圖片其實是P圖，疑有人故意抹黑楊紫。

法國飛撲上海捧獎 楊紫出國未能參與盛會，反而憑《不完美受害人》同樣入圍爭后的周迅雖然賽前呼聲不算高，但日前才到巴黎出席活動的她，昨晚已趕返上海亮相頒獎禮，明顯有所準備，結果真的爆冷撼贏大熱唐嫣，奪得視后獎項，亦是她繼2015年憑《紅高粱》後，第二度奪得白玉蘭視后獎！

而賽前備受爭議的最佳男主角獎，賽前一度盛傳《漫長的季節》范偉有機會撼贏大熱胡歌，但最終該獎項依然落在胡歌手上，是他繼2016年憑《琅琊榜》稱帝後，再度獲封白玉蘭獎視帝！主持宣布胡歌得獎一刻，台下掌聲雷動，胡歌欣喜表示：「首先感謝白玉蘭評審……我想以今天有限的時間裏面，把我心中想感謝名單說一遍……很感謝王家衛導演，他是劇組的靈魂，成就着每個工作人員的成功！」之後，胡歌向《繁花》台前幕後工作人員逐一表達謝意，以及幫他工作的團隊及家人，最後他還笑言：「對不起，因今天真的沒有特別想過想說甚麼，除了感謝還是感謝。」可惜的是，王家衛未能憑《繁花》奪最佳導演獎，獎項最終落在《漫長的季節》辛爽手上。而最佳男配角由寧理憑劇集《繁城之下》奪得，姜妍則憑《南來北往》奪最佳女配角。

陳曉蒲頭笑唔出 另外，早前與台灣女星陳妍希盛傳離婚的陳曉，昨晚與劉亦菲齊齊獲得中國電視節目海外推廣大使榮譽，陳曉更細心地為劉亦菲提裙襬，網民直指是《夢華錄》的回憶殺。而陳曉雖然現身公開活動，但全程笑容欠奉，看似心事重重，手上亦不見有佩戴婚戒。至於失落視后的唐嫣，前晚現身「白玉蘭榮耀之夜」活動，身穿銀灰色閃片貼身長裙露白滑美背，艷壓全場。