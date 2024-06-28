Kim化身野性版夢露

美國真人騷女星Kim Kardashian前日於社交網站上載身穿豹紋比堅尼與戴上同款眼罩的新造型照，波浪中短髮染上金色，被指感覺有如已故美國性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）化身原始人，加上Kim身材火辣，夠晒吸引！